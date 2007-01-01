Афиша Обнинск
Авто и транспорт

На обходе Калуги на год ограничили движение

Дмитрий Ивьев
27.10, 12:45
0 958
Временная схема будет действовать до 31 октября 2026 года в районе путепровода у деревни Лисенки Малоярославецкого района.

В Калужской области продолжат действовать временные ограничения по габаритам на путепроводе через железную дорогу «Москва – Киев» на трассе Р-132

- Ограничения распространяются на транспортные средства, габариты которых превышают 3,15 метра по ширине, - пояснили дорожники. - Движение будет осуществляться по двум полосам с выездом на полосу встречного движения.

Водителей призывают быть осторожными.

