На обходе Калуги на год ограничили движение
Временная схема будет действовать до 31 октября 2026 года в районе путепровода у деревни Лисенки Малоярославецкого района.
В Калужской области продолжат действовать временные ограничения по габаритам на путепроводе через железную дорогу «Москва – Киев» на трассе Р-132
- Ограничения распространяются на транспортные средства, габариты которых превышают 3,15 метра по ширине, - пояснили дорожники. - Движение будет осуществляться по двум полосам с выездом на полосу встречного движения.
Водителей призывают быть осторожными.
