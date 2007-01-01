В Калужской области не ремонтируют дорогу из-за погодных условий

В субботу, 25 октября, житель Ферзиковского района Калужской области оставил комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с вопрос о начале ремонта дороги «Ястребовка - Андреевское».

По его словам, 9 сентября прошла «Прямая линия губернатора», на которой в прямом эфире пообещали, что дорога будет заасфальтирована до 1 ноября.

— На всех информационных ресурсах это было подтверждено, даже главой Ферзиковского района. Уже 25 октября, а работы не начинались! Как же так? - задаётся вопросом мужчина.

Администрация Ферзиковского района прокомментировала ситуацию:

— В связи с плохими погодными условиями не удалось начать ремонт в установленный срок. До конца октября подрядная организация приступит к ремонту.