Шапша поздравил калужан с Днем работников автомобильного и городского транспорта

26 октября в России отмечался День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Об этом напомнил губернатор Калужской области Владислав Шапша, поздравив специалистов отрасли с профессиональным праздником.

Глава региона подчеркнул, что в области трудятся настоящие профессионалы, многие из которых посвятили своей профессии десятилетия. В качестве примера он привёл Виктора Горбачёва — водителя Жуковского автотранспортного предприятия, который почти 30 лет работает без единого ДТП. Пассажиры ценят его за вежливость и внимательное отношение, а молодые коллеги — за наставничество и готовность передавать опыт. Его сын, следуя семейной традиции, стал слесарем по ремонту автомобилей и зарекомендовал себя как надёжный и ответственный специалист.

Ещё одна транспортная династия — семья Гордеюк из Кировской автоколонны №1655. Отец, Владимир, много лет возит пассажиров на рейсовом автобусе, а его сын Иван выбрал ту же профессию.

Губернатор отметил, что такие семейные династии — гордость региона и всего профессионального сообщества. Он выразил благодарность всем работникам и ветеранам транспортной отрасли за их вклад в обеспечение стабильной работы экономики и социальной сферы, пожелав им крепкого здоровья, благополучия, безаварийной работы и дальнейших профессиональных успехов.