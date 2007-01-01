Афиша Обнинск
Авто и транспорт

В Калужской области требуют заделать яму на окружной дороге

Евгения Родионова
27.10, 08:40
0 269
В воскресенье, 26 октября, жительница Калужской области оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой провести ремонт участка окружной дороги Малоярославец-Детчино-Калуга.

По её словам, это самый проблематичный участок дороги.

— Вот по таким дорогам приходится ездить автомобилистам. Ориентировочно яма расположена недалеко от Ерденевского полигона, СНТ «Сосновый Бор». В тёмное время суток можно остаться без колеса. Примите меры, заделайте ямы, знаю, что эту дорогу ремонтируют, - пояснила женщина.

Министерство транспорта Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Специалист выедет на место, по результатам вернемся с ответом.

