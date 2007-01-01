В Калужской области суд аннулировал водительское удостоверение

В пятницу, 24 октября, Жуковский районный суд сообщил о признании недействительным водительское удостоверение из-за отсутствия достоверного медицинского заключения.

По словам суда, мужчина предъявил поддельную медицинскую справку об отсутствии противопоказаний для управления транспортными средствами.

— В 2022 году мужчина получил водительские права на десять лет. По документам выходило, что необходимую медицинскую справку ему выдала клиника «Доктор рядом» ООО «Лидер-1». Клиника заявила, что он у них не обследовался и справок ему не выдавали, так как с 2022 года перестали оформлять документы для водителей.

Суд признал водительское удостоверение недействительным и возложил обязанность отдать его в органы УГИБДД МВД России в течение 14 дней со дня вступление решения суда в законную силу.