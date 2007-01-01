Афиша Обнинск
Стало известно, когда по Калуге поедут новые троллейбусы

Дмитрий Ивьев
23.10, 12:48
0 799
О закупки техники говорят уже не один месяц, но на улицах жители областной столицы троллейбусы еще не видели.

В четверг, 23 октября, ситуацию прокомментировали в управлении городского хозяйства:

- В настоящее время, в рамках контракта, произведена поставка 11 единиц техники. Комиссией уже осмотрены и приняты 9 троллейбусов. В начале ноября на линию выйдут первые новенькие машины, которые непременно будут радовать калужан своим функционалом и комфортом.

