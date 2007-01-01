Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт К 2030 общественный транспорт в регионе планируется обновить на 85%
Авто и транспорт

К 2030 общественный транспорт в регионе планируется обновить на 85%

Дмитрий Ивьев
23.10, 10:15
0 186
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Калужской области к 2030 году планируется, что 85% общественного транспорта будут составлять современные транспортные средства - возрастом не старше 10 лет. Об этом сообщила 23 октября пресс-служба регионального правительства.

Уже в 2025–2026 годах за счёт средств, высвободившихся после погашения долгов по бюджетным кредитам, регион закупит 50 новых троллейбусов.

На сегодняшний день в области действует 467 маршрутов общественного транспорта.

С 2022 года в муниципалитеты области поступило 308 новых автобусов, которые распределили между Калугой, Обнинском и восемью районами - Бабынинским, Барятинским, Жуковским, Ульяновским, Хвастовичским и Юхновским. Кроме того, перевозчики ежегодно сами обновляют парк - в среднем на 20 единиц техники в год.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImMvVHE0OGZZSldtRzVsalpUQjNFdEE9PSIsInZhbHVlIjoiZnpZQ0Z2U25yTVJGR0FZMEpUQnVkMlo5ODBqT3pEWCsyNTc5dDA0bUpyRVVPVVNRRGpRazRYTVNENTVIb1ExWXMwZnZuYWt2dGVEbXY1c2lNTWhSZkdiZFpETmREeXdZa3FDQVBqMzFGVkNOaEdhWUIzWlVRV1NlTkMwdE5GcTNHQklGRnZlbWk2TFdrVjd5bEFLWnBKOGRNR3FLVzJoSEE4Rk9zd3paakhXbmZTVnNMSzhtT01ydk0zRDdYL0crZHNTelFpeDN6TDV4YXlGc3BHc0lHTjRiL1ZQd05IR2hOSlJaZWNHWW1sUDlKWHRiYndmb1ZnaEozWDc4Q3pkdzlBQ21FanJzTmFVOUp3eERHZXNKckJMVGxXTml3bWJxVk94amloYVRGeWZzYVM0U1FsQUt4REptTzhKQ3lkQy9Qb2hZWlJsb3gwUHpqUkpnZlJBNzg3TlgydFB6bVYvaGJPSzlZNTljTXphS21zSnRrWEMvTzRJK0Q5UXgweVJZa2FtQWFJN2ZlZUtYQzdpaUJxMlZyVTBLNUNvZG83SER3Y1ZHWE5QME9mbUpMTE1qNUtPZXRSL0xJZkhvand2YiIsIm1hYyI6ImM5MDA5MWUxZTcwMmQzY2JjMWNlYmYwMmJlODYzNGNkYmFkNDNkNTdlNjg1OWMwZmIzODMxN2E4NmQzN2QwYzAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik1vYld2YkVkYkhNaGVwU1dMSW1DVnc9PSIsInZhbHVlIjoidWxkcHVGaU5ISDlyQVBwUE5mS1graDNXa0hjekdYRCtDdFN0ckhMQzhueWNKVGloRTlaQjYwZWtmVjVPMGduQUJBb3VrQkdsQ282dXFJUkZPS2VwTmRWKzFhRnFkbTlFYkdSMnNSMHR5blQwSllQaWM2aGhhMjBkZDczOGpQeVVNeEE0bkdOcTNXeVFFV1o3M1d3bjhRVGFCckNuQ2tMTW9TLzZ2MXlZbktJYjB5S3Uya2R4Mnp1dVZYNy8wSXVnVDVUdmo2NDJTWGdFOVFrTHZmWWloZTZMMk5lZzlxZ09kSXYzT2s0WjY4TnkvWk1mbHZmVFd5TmQzOXZJcnozTkNOZnlxQ1hsbTRuQW5MR1UwbzdaU2dkN0cvUTc4d25TckNwK2dRS3VSZDRtUmlyYXdUMmx3Q2pDUWpRYldpeHphN2I0Zm5wcVA1Yjdpb25mVDdCS09GSVB4TkxzREo3TEVobEJvenN0SDFNYmJSNlQxTnpNVjBxVkJCdEhsTmtYb2M1cThXZ3QxNUVOME1mWDdkb1hJTkJUalIwVzNtRzhBa2o3cXg1Y25lMVo0TTYwVUdQM3VEVWlndnFjSW1ZUTU0M2RXVmdUTDFVTCtLc1ovdzNFN3hxZ01zSnBqYWo0ZnBKTnJGWVFJTzhMUzZUK3Fia0xxVXk0clloL1IyZlJ4Q1pmaWVBUU54dnpiOXhRaHJMS2FPM29FWmsxcVhmZ3JUM1ZUdlpCaFdRM29nbFZKbWhGbTdqRUtrM0xXa3NwUzJiVmVPaktGRkJwZHpwalZTZXVWcmc5blF0N3lIdTJpVVFVMDhYZk96KzJ6MUZPNkx0OXQ2WGx5QllGT3pyNCIsIm1hYyI6ImY2NGQwMTQ4NDlhNDE3ZmQzZDAwZjczMzM5ZDZhZjdiN2Q1M2ZhN2Y1Yjc3YmU3NDNhNmUzY2E2ZDg5OTA5OWEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+