К 2030 общественный транспорт в регионе планируется обновить на 85%

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Калужской области к 2030 году планируется, что 85% общественного транспорта будут составлять современные транспортные средства - возрастом не старше 10 лет. Об этом сообщила 23 октября пресс-служба регионального правительства.

Уже в 2025–2026 годах за счёт средств, высвободившихся после погашения долгов по бюджетным кредитам, регион закупит 50 новых троллейбусов.

На сегодняшний день в области действует 467 маршрутов общественного транспорта.

С 2022 года в муниципалитеты области поступило 308 новых автобусов, которые распределили между Калугой, Обнинском и восемью районами - Бабынинским, Барятинским, Жуковским, Ульяновским, Хвастовичским и Юхновским. Кроме того, перевозчики ежегодно сами обновляют парк - в среднем на 20 единиц техники в год.