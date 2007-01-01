В Калуге зимой песок и соль частично заменят реагентами

Подготовку к снежному сезону в четверг, 23 октября, прокомментировал врио главы города Дмитрий Денисов.

- Поэтапно отказываемся от песко-соляной смеси в пользу реагентов. Калуга будет выглядеть чище и аккуратнее зимой и весной, - пообещал чиновник. - Там, где пока без ПСС не обойтись, делаем всё, чтобы даже она была максимально безопасной! По моему поручению теперь закупаем более качественный мытый песок. Он чище и без лишних примесей, а значит, весной на улицах будет меньше пыли.

Также зимой будет использоваться снегоплавильная машина.

- И, как обычно, любой калужанин сможет отслеживать работу снегоуборочной техники на «мониторе мэра», - подчеркнул Денисов.