Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге зимой песок и соль частично заменят реагентами
Новость дня Авто и транспорт

В Калуге зимой песок и соль частично заменят реагентами

Дмитрий Ивьев
23.10, 10:09
0 548
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Подготовку к снежному сезону в четверг, 23 октября, прокомментировал врио главы города Дмитрий Денисов.

- Поэтапно отказываемся от песко-соляной смеси в пользу реагентов. Калуга будет выглядеть чище и аккуратнее зимой и весной, - пообещал чиновник. - Там, где пока без ПСС не обойтись, делаем всё, чтобы даже она была максимально безопасной! По моему поручению теперь закупаем более качественный мытый песок. Он чище и без лишних примесей, а значит, весной на улицах будет меньше пыли.

Также зимой будет использоваться снегоплавильная машина.

- И, как обычно, любой калужанин сможет отслеживать работу снегоуборочной техники на «мониторе мэра», - подчеркнул Денисов.

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
11 оценили
18%
0%
0%
0%
0%
82%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlFaalVacXY2NWdyekFERmdRNG9pL3c9PSIsInZhbHVlIjoiNXNVamx0QjBjend0azZmVjRWSTQrZmxEb2Q3NzcwWXF1RE9pWTZmRHhnTlAxZWdmaTZERXd6alRDcGNjOEUzcXdiL0toaUhzMityd0FYZUIydFgxQzNUcllPWDZwaVM1aUlYUzNxcE5FN211aTN2UzBzdGg3TytscEg5alRHdzAva1YwcUsrTmJKa3ZRWjZJY2x1cHpvUC8ySStZQk1PS1dvMjlxWTF3L1BWcmpOem9FSk0xaEo1dURVbzF2NmlsRmFiQ1NlS3plSzY4UjN2MVoyekZlYVZMREo5U0ZZcVV4SzN5azg2OHRXeU9NVXlsb0tIQ3NMbkRsZXNGdjFlZmRLeFV1MFVqZlV5alNUSk0zSzh2cnV6cVE2M1ZYcGwxR2VNKzZhdWdmVHlkVlI2bnJremxUQ2VSWUhCT2tJRXdmQlUxa1UzOTMyNTdybWNocmVJY1B4RzF6R0xUaFNHQlluM2tuNUtwQ0FaKzYwUmJVbnJXenBGZnlURDNXSW5XckQxdGNqRStOek5BVWFrQW9CWTNidW5FaGdzMmh1ekFSNmNMbHE2bjMzSDlWWG9GSUQ2SzUzMlZjcmh1ZFFCQSIsIm1hYyI6IjNhZWI2YWMxNGZhNGNhNmRkZTI3ZTNkYzM2MDVhZDU5ZTM2NTUwODJkMzU0ZjdjMmFmNTZmNmQyZGQ2YTdkYTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkJrbzRoaEMyWERiZ1IxcXR5QWdhWFE9PSIsInZhbHVlIjoiSVEyTUdLaUhBT1ArbUhqK2lzQWxCWHZTSTBUb3F6YnVCd3owL0pjVGYxQlpkRHBPVG05YmxoeTV6eEhvUmoxbGh6cmJpcmlnWjdIVVRwMlEvK3RsWVF5UmVBSHlYbDRSNm5yajM2MEhDOGM2Y0o3SkVMbjZYYlh3TWVWdG5RcGYrQ3JxUmtjK2FSTUdUWlFhVHlHb2owTzZ5cWRZNlZnMGEycTZjTmJPVmczSklOY1lmcDBrVVJBRW5XWndIc3lrdk4rSEdEVmw3QVFvT2lVTVp5SUJrbGlwS3dnUTM5cHFLSEVkakJGeXowckxCVDlrVjI0TC92Tk5SZ241djd6bWZadlhSTms2MnBvZWJqWjhhZm9JcVk2T3Q5RGRtUDh2Z1dneXlubFBqTEhtZWI1RTZwTE1iVmIvdnFhOEVxM0V6QW94TnRPK3MvM0dxL2xiU3FiWUlOMjFVMEpwaFlQbytnbDJGc2s5TSsvc3J6blo2NUtOK3ZOdFc1UmUrdXVBMDEvMjQ2bXJoUVpxQkR2ZlhVRkxvNHQycVhINHhBaEVzbXVXTlVvSnh2T0xaVEFpbVJjWVdyZWdqWmoyUWNhU1FEbzlyNXdtNW01VFN6UGozb0NwZTNSY1N5NjZseFhBVllFWXRvWEZLUnRiZ2ZNZzhYczZHd0dCZHJjVlg2L0xiekROeHF0ektZdTJDOGp6eG56N3BleXZ3Tlk4K1pyUWkrV3dtNm5aWFkycWxuc0ZzTTJWSG1FcUxoa25OL0x0TXFQWUZOdDc0c3pGNFh2d3lKcWQ0bTlUUUhRVHJPaFBCTlhtemFOTUUxS2NMWVVHdVNlTGZLTU9KOGZNaDRUKyIsIm1hYyI6IjMxYjA4YjQ3OGFmMzhiY2FlZTdkZmNlNDQ5MjQ1NzIxZDAyODQxNjk0ZThiMjI5YzljMDhmOTFkNmJkZTEzMWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+