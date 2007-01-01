В Калужской области водителю дали 420 часов обязательных работ за езду в пьяном виде

В среду, 22 октября прокуратура Перемышльского района сообщила о признании виновным 36-летнего водителя за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

По словам ведомства, в феврале он привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

— В мае мужчина управлял личным автомобилем «Лада Приора», подъехал на парковку к магазину в селе Перемышль. В связи с наличием у него явных признаков алкогольного опьянения был остановлен сотрудниками полиции. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, - пояснили в прокуратуре.

Суд назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 420 часов с лишением права управления транспортным средством на 3 года.

Транспортное средство конфисковано в доход государства.