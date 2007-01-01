Афиша Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Пять новых дорожных камер повесили в Калужской области: публикуем адреса
Новость дня Авто и транспорт

Пять новых дорожных камер повесили в Калужской области: публикуем адреса

Дмитрий Ивьев
22.10, 10:57
0 846
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В Калужской области введены в эксплуатацию 5 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, сообщил 22 октября министр транспорта Александр Шпиренко.

Публикуем места их расположения:

  • Дорога А-130 - «Ермолино-Боровск-Верея», на 4 км в районе пешеходного перехода,
  • Дорога А-108 «Московское большое кольцо» -Лапшинка, в 100 метрах от начала дороги,
  • Дорога А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль», в Жуковском районе на 96 км (Воробьи),
  • Дорога А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль» Жуковском районе на 106 км (в центре Белоусово),
  • Обход Калуги у кампуса МГТУ им. Баумана в Пучково.

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
5 оценили
20%
20%
0%
0%
0%
60%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjdFSzB1MVBGSWlxVGk4a0d5U1FLYVE9PSIsInZhbHVlIjoiWTBOVVZDbFp2b0xualVpOW9kZlVnNjcxb0ptUmxCeDcySlo3UjZFUjNjRmowSnhobTlJc1hJOUhSRys5V2hDU2o2eDhITjZsYUlRSXkxcUpaSHBBN0c1aDkzMlczaXNXaUlNbUdUMlVDLytYZTZQTThNR2ZsOWxuR1JXNkZXakdxUEJka0l5U01XK2tHR0x1TGpBTm0zTC9zUitaOU93RHNoREczN1o3ZnEzbnhIbDJjOXpMMmJrZjFqTEt5ZFJBMGtINGFKVjhWTy9pOFRlWUhyK0taSCtmRUlGY2tTaXZSbHFiUHdNckVodHBSa3RNbTRYeC9vSzh6NFNLRVFSUEhTWmN1c2pzYUZ6eUUvRGRSdUJPOThHaTJBVzREQUxVTC9oVjl6NklOd0ljU2szcnNGZy9Wdm1BbzNHSDk3UEFRRjcyTjdkQThZQUNaWCtSQzV4VE85ekRUeTlnQ0k2K3U4dTk0aFREOTZ4SUFSRU9uSkF4NkNiQ284VnNocVFuZjg2RW94ZTRTR0xPaVpMREg1TmdxT0ZmQld2ak4rWGk3bHJadE5HU1pBQnkrRm9TSk5Rdk8rNWVreWgxV1p2ayIsIm1hYyI6ImQzMGYxMTQxOGJmNDVmMjNhNTg3N2ZhYTM2NTZlN2FlYzA5NjhkN2IwODQwZGJkMzUyMTY3OWU5ZTkyN2Y0ZTUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im5KSHgyRTVKZnJqdm1rTlVwbGgyWFE9PSIsInZhbHVlIjoieEpWNHZwcG13ekkwRUloSEhBQkg5V3dKWC9vMjBsb0FMeEV6Qk5WNUhISDNIWlN6VVNKbklmNjJXZlpJRFBTcjZJeU1LMDI4cmdjRk5OL0g4djV0OXRtTjRVd25PVnFNK1UrRytDV1Y5UWhmOEZ5YkRRbjlENDNobVoxUW10U1VOOFNGbU9lU2ZWYnRNdjZVU3A1b0lRRncrcis0RXY0b0lsNUdTRUN6ZUFNYk9SSG0xMnA2WDZQRFl3TjJ3NVk2aUVHRTRzZFJodFZ2TS9RcEhSOW1MazRRcHpmc1laYkYzcnl4eSt2S2RiUFZpOHBiangyaVptbC9wVEQxV2gxbjhYSUZNOEpjUFJEOVlZc0xoUEg3WkZDc2k2ejJJNWYwOXk5dGFTT1dlSUdzM1FyYTUxSU9iQTlWcWxKK3RpTkVnNzZZWnJPYkh1a2p1ckpubFFQZFl2T2JmMzdlMHVmaVp2RmNCZWZjZk5QVUJhN0xoVDZWR3NKK2E2aXp5dE8zZDBNait0ODhtMHlYajZDQndTSFFFUWJJWDNYQ0VIRFMvdUFYdHpWYnNxb1B1RTlvbE8yNmFTTEE0eW1lM2l3NnllbzhjaVd0TGRxNEhtSFd4ZXF4ODNvRnN5NXh6d3oyWGt5eS9Kcy9xbDVkVFlldk5xVWE3d2l5VG5nSm1EYnpmcklKbGs0VU00RHRieUFJWkhJU2h0dXlZMG5HU2czdWhyeUVVaWZWTXVETDc0R3VkbnA5SjRkMHJpMzhURDFjYVhoMEJmV2N0SVRwV0NucEJIbExjaGpZTkdJV3ZqSzViUEtpSUdjdWxwclJsZ2dFa2RLTnJuTG9qUkRCTm1LNSIsIm1hYyI6ImI3MTQ5OWEwM2IwYmVhZjRjMzI2ODgxZDkxZmU3NWZiYWNkZjkzMjhkM2U2OTE1OGZlYjhhNmZiZGM4YzE0ZmYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+