Пять новых дорожных камер повесили в Калужской области: публикуем адреса
В Калужской области введены в эксплуатацию 5 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, сообщил 22 октября министр транспорта Александр Шпиренко.
Публикуем места их расположения:
- Дорога А-130 - «Ермолино-Боровск-Верея», на 4 км в районе пешеходного перехода,
- Дорога А-108 «Московское большое кольцо» -Лапшинка, в 100 метрах от начала дороги,
- Дорога А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль», в Жуковском районе на 96 км (Воробьи),
- Дорога А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль» Жуковском районе на 106 км (в центре Белоусово),
- Обход Калуги у кампуса МГТУ им. Баумана в Пучково.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь