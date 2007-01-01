Афиша Обнинск
В Калужской области будут судить водителя за ДТП, в котором пострадала пассажирка

Евгения Родионова
22.10, 11:11
Во вторник, 21 октября, прокуратура Износковского района сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 45-летнего водителя. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое привело к серьёзным травмам у пассажирки другой машины.

По словам прокуратуры, в результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Шевроле».

— В июле мужчина управлял автомобилем УАЗ, выехал со второстепенной дороги на перекрёстке с автомобильной дорогой «Шанский Завод – Гиреево» в Износковском районе, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилем «Шевроле», который двигался по главной дороге. 59-летняя женщина получила телесные повреждения, - добавили в ведомстве.

За совершение преступления предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.

