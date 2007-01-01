Калужанин получил принудительные работы за двух убитых пешеходов

Во вторник, 21 октября, Малоярославецкий районный суд сообщил о вынесении приговора 35-летнему местному жителю, который сбил двух пешеходов на переходе.

По словам суда, он не уступил дорогу пешеходам, которые переходили по нерегулируемому переходу. В результате ДТП они получили травмы, от которых скончались на месте.

— 30 ноября 2024 года водитель управлял автомобилем «Фольксваген Тигуан», находясь в утомленном состоянии, превысил скорость и совершил наезд. Суд учёл смягчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние в содеянном, наличие двоих малолетних детей, статуса ветерана боевых действий и состояние здоровья, - уточнили в органе судебной власти.

Суд назначил наказание в виде 4 лет принудительных работ, с удержанием из заработной платы осужденного 10 % в доход государства, с лишением водительских прав на два года. Также была взыскана компенсация в размере двух миллионов рублей.