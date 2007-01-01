Афиша Обнинск
Авто и транспорт

Калужанка попросила сделать дорогу к кладбищу

Евгения Родионова
21.10, 16:28
2 486
В понедельник, 21 октября, жительница Калуги оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой провести ремонт дороги к Горенскому кладбищу.

По её словам, дорога уже давно требует изменений.

— Дорога к Горенскому кладбищу в Калуге в очень плохом состоянии. Сделайте дорогу, - пишет женщина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— На этом участке необходим капитальный ремонт дороги. Рассмотрим такую возможность в последующие годы.

