Калужанка попросила сделать дорогу к кладбищу
В понедельник, 21 октября, жительница Калуги оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой провести ремонт дороги к Горенскому кладбищу.
По её словам, дорога уже давно требует изменений.
— Дорога к Горенскому кладбищу в Калуге в очень плохом состоянии. Сделайте дорогу, - пишет женщина.
Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:
— На этом участке необходим капитальный ремонт дороги. Рассмотрим такую возможность в последующие годы.
