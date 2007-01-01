Афиша Обнинск
Авто и транспорт

В Калуге строят полтора километра нового тротуара

Дмитрий Ивьев
21.10, 15:07
1 146
Работы ведутся на улице Раздольной в деревне Желыбино.

- Длина тротуара составит 1550 метров при ширине 1,2 метра, - рассказал 21 октября глава Калуги Дмитрий Денисов. - Уже выполнены подготовительные работы: разбивка трассы, разработка грунта, устройство песчаной подстилки и щебёночного основания. Идёт установка бордюров. Подрядчик гарантирует выполнение работ в срок.

В то же время наш читатель сообщает, что с постройкой тротуара возникнут проблемы у автомобилистов.

По словам калужанина, водители и ранее с трудом разъезжались на узкой дороге, а сейчас места для двух машин точно не останется.

