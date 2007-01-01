Афиша Обнинск
+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Три посёлка городского округа Калуги попросили организовать общественный транспорт
Авто и транспорт

Три посёлка городского округа Калуги попросили организовать общественный транспорт

Евгения Родионова
21.10, 13:00
1 632
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 21 октября, калужанин оставил комментарий под постом главы городского округа города Калуги в социальной сети «Вконтакте» от имени жителей посёлков Муратовка, Новый и Тихонова Пустынь с просьбой предпринять меры по организации общественного транспорта.

По их словам, уже три года как построена окружная дорога, а общественного транспорта до сих пор нет.

— До строительства Северного обхода интересовались вопросом запуска общественного маршрута, нам был дан ответ, что дорога ведущая от Силикатного/Северного узкая и нет возможности пуска транспорта. В наших поселках на постоянной основе проживает много людей, общественный транспорт нам необходим - описали проблему местные жители.

Администрация города Калуги дала оперативный ответ:

— Для пуска общественного транспорта в указанном направлении необходимо наличие транспортной инфраструктуры. К сожалению, в этом году строительство не планируется, обязательно рассмотрим его в последующие годы.

Новости по тегу
авто и транспорт
Лента настроения
7 оценили
0%
0%
14%
0%
0%
86%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImNlMEIvMGhQckxqYmZ4QWNzMTJyb0E9PSIsInZhbHVlIjoiNUcyMjh1aGNobnBwUVduTHVNT1JkV3BuNTNqaVpHWnA5UXF3cGNYOUQwbDlPRUM0MTNtRTgzK2tNTythSFlZaWdqREs0NC90d095WGRmZ3hqUGY5MU9FK3hBeWtHdzIrbW10WHloa2d0R0pkM05wTDFKM1hyMzBTaHR3QW5DdllJOUNaTFhDM25ML1FmWWpuNGFWREZWNDRhVnVtOXhkRWEyQ2JKUFdiMllHY3BQWDhpUXdUVXM0eTd3SDJnT1ZuTTIyWXR0M05PN3lRTUVwenVKN0EvTjF6YjZvaXAxeXBVaitqS0Z6ZUU3VkNVTE5hVUlYZHRTeGJpZllEaEdNYytwampJc0JxZFhGMXZxT3BWS29GUlR4ZnNuSFYwUnhtV09KZUVUWldmd2JGRHo2d0FpT09henIzK3hhb0pISlhBQlZyTEt6bTlYdEVkcTdiWHpZOFZoVUZZei9QcjIzYzJ6SUx1Kzk3bzBEOVJEVGtoZnNrWXJxUUJvemhiVEExcVpFN21yRGx3Q3pBTWFGU0hzOUw4VDIvTEI3SzExWVZvM2RzL3daNUpzTEZKWXd6akFJcmttclRDUmJqWHVqUyIsIm1hYyI6IjBiZDMyNWI3NGEzN2YzZmM4YjQwNjE2MDJhY2ZjOWM3NDI3OTgwM2U0ZGJjNzJkYzRkNmE1ZjhmMzY5MTE0ZmYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlFDKzM2Y0FodUQ5b1p2bWNDb00yclE9PSIsInZhbHVlIjoia2p3ZEdnSVBRMC93NlpTWGJsTy9paDZDcFkrY0R1TmFkbWNtRkIyU1JmZWdWaWo4QTE1dWN1Y2VqbHUyVHByc1pIaGxheWdnNzlrU0RLOUxmNnFxZXV4VnQvVWhzM2tGek1BSlRHTkRSMU5URG42UEszVXV6V2dUQk5pWlQ3ZXlTUjdkVTBxVUpwbmM5eVZlai9HUGVqN3JpU2I1bys1bDBrRTJRNWdoM0xPbWcrTHVsYytidFo1N1AzVDIwZGdMQWIyVmUya29WU3VpdEFUTW80USs4eGg0aStaOW9ZSitFR3YyRnJPa0tOM1cwU3BFZkVKWE5HYnBUNjBTcElzL3l6aHhRRktSczVPNXFPbWF4LzZONWRwQ0FVM1Q4NXYrSE5RMkxVWW50SUpCYkt6SHJPb2ovYm85eTU3RDcvZ1kzaURWK2FlV1RaREJ2MmNRenhDNjZ6ZHZtanFodXR2dklpSXdOYTVrMVJPSEpuVXVJNVFHaUNhaXhJbFJUd3NKYUdERVBsZHZCT3BHejhFOW5EaGxQYWtSZzR6MzViR0VlWlR4RCtMYlFnZXU3ek5ZKy9yaVNhSEgweGx0SGRkNkovZTBqZVVQNTdNQXZKWWpmOE9lYko3SDNkam5NOWdseGNyVHlMSUZmN0tZcWtDOVh0VEg5S2QxVFhGME91QzduZ2h0Rkc2Z1g4M1h4MkR0eXRsZklMbzQrMDl3cTlGcSsxTkF6VXhWVkFaNko5ZFZkalZTMDROK2lMcWhVT0VGSUM5dVVaY0h0TmhPbnd0eXI3OHNtQkdZRVRJdksvbGRJRlVWekVGUjZ1Q3JGV2tRalFDZVhVR0dLelRUdVdkWiIsIm1hYyI6Ijk4ZTZiYmNlNmFjYmQwMzY5YzM5YWZhOTI4YjhlZjY2ZmYyZmRiMjY4ODRhNTc1NDkxMTdmNzk5ZDgzNjAzOWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+