Три посёлка городского округа Калуги попросили организовать общественный транспорт

Во вторник, 21 октября, калужанин оставил комментарий под постом главы городского округа города Калуги в социальной сети «Вконтакте» от имени жителей посёлков Муратовка, Новый и Тихонова Пустынь с просьбой предпринять меры по организации общественного транспорта.

По их словам, уже три года как построена окружная дорога, а общественного транспорта до сих пор нет.

— До строительства Северного обхода интересовались вопросом запуска общественного маршрута, нам был дан ответ, что дорога ведущая от Силикатного/Северного узкая и нет возможности пуска транспорта. В наших поселках на постоянной основе проживает много людей, общественный транспорт нам необходим - описали проблему местные жители.

Администрация города Калуги дала оперативный ответ:

— Для пуска общественного транспорта в указанном направлении необходимо наличие транспортной инфраструктуры. К сожалению, в этом году строительство не планируется, обязательно рассмотрим его в последующие годы.