Ремонт дороги продолжается в Думиничском районе
Авто и транспорт

Ремонт дороги продолжается в Думиничском районе

Дмитрий Ивьев
20.10, 10:06
Там приводят в порядок дорогу, соединяющую трассу М-3 с населёнными пунктами Брынь, Зимницы, Новослободское и Которь, сообщило 20 октября министерство транспорта Калужской области.

На текущем этапе дорожные службы приступили к восстановлению водоотводных систем на участке протяжённостью 4,52 км. Геодезические изыскания на объекте уже завершены, а на площадку начали завозить строительные материалы для последующих этапов работ.

В ближайшее время специалисты займутся реконструкцией кюветов и обочин, обустройством заездных карманов и посадочных площадок, а также обновлением съездов и основного полотна дороги. 

По плану, до конца 2025 года будет завершена укладка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на двухкилометровом отрезке. Полное завершение ремонта запланировано на сентябрь 2026 года. Все работы осуществляются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

калужская область
