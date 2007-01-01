В Калуге поменяют схему движения на улице Московской

Изменения коснутся перекрестка с улицей Азаровской, сообщили в понедельник, 20 октября, в управлении городского хозяйства.

- Будет запрещен поворот налево на улицу Азаровскую со стороны микрорайона Северный по направлению к микрорайону Терепец, - пояснили в управлении.

В микрорайон Терепец со стороны Северного можно будет попасть через улицу Терепецкое кольцо и по съездам с улицы Московской в районе путепровода.

Власти призывают калужан соблюдать требования установленных знаков.