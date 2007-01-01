В Калужской области школьный автобус с детьми вынужден ездить по разбитой дороге
В понедельник, 20 октября, жительница Малоярославецкого района оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой решить проблему с дорогой Прудки-Захарово.
По её словам, дорога в ужасном состоянии.
— Грейдер проходил 17 октября до деревне Дольское дальше не пошёл. Состояние дороги на 19 октября такое как на фото. Может начнем как-то решать этот вопрос? Ездит школьный автобус полный детьми, - рассказала женщина.
Министерство транспорта Калужской области оперативно прокомментировало ситуацию:
— До конца недели грейдер пройдет по всей дороге.
