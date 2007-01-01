Жителя Калужской области будут судить за поддельные права

В пятницу, 17 октября, прокуратура Бабынинского района сообщила о завершении расследования уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя.

По словам прокуратуры, мужчина использовал фальшивое водительское удостоверение.

— В августе молодой человек в деревне Чёрная Грязь с целью подтверждения наличия у него права управления транспортными средствами умышленно предъявил инспектору ДПС заведомо поддельное водительское удостоверение, - рассказали в ведомстве.

Уголовное дело направлено в суд.

Мужчине грозит лишение свободы до одного года.