Авто и транспорт

Жителя Калужской области будут судить за поддельные права

Евгения Родионова
17.10, 20:27
0 232
В пятницу, 17 октября, прокуратура Бабынинского района сообщила о завершении расследования уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя.

По словам прокуратуры, мужчина использовал фальшивое водительское удостоверение.

— В августе молодой человек в деревне Чёрная Грязь с целью подтверждения наличия у него права управления транспортными средствами умышленно предъявил инспектору ДПС заведомо поддельное водительское удостоверение, - рассказали в ведомстве.

Уголовное дело направлено в суд.

Мужчине грозит лишение свободы до одного года.

