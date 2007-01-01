Более 3,5 миллиона школьников приняли участие во всероссийской олимпиаде по ПДД

За три недели всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» собрала рекордное число участников - свыше 3,5 миллиона учащихся с 1 по 9 класс. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» при поддержке Минтранса России, Госавтоинспекции, образовательной платформы «Учи.ру» и АНО «Национальные приоритеты».

Как подчеркнул заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, развитие дорожной инфраструктуры должно сопровождаться формированием у детей культуры безопасного поведения на дорогах. Олимпиада не только проверяет знание ПДД, но и помогает школьникам глубже понять правила дорожной безопасности. В этом году число участников выросло на 10% по сравнению с прошлым годом.

Лучше всего ребята справились с вопросами о поведении на загородных дорогах - 78% дали правильные ответы, а также с правилами перевозки в автомобиле - 67%. Наибольшую сложность вызвали задания, связанные с ориентацией во дворах и парковых зонах: их правильно выполнили лишь 7% участников.

Олимпиада продлится до 26 октября, и у всех желающих ещё есть возможность присоединиться и улучшить свою дорожную грамотность.