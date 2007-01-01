Афиша Обнинск
Авто и транспорт

Проезд по трассе М3 «Украина» резко подорожал в Калужской области

Дмитрий Ивьев
17.10, 10:48
Новые тарифы введены с пятницы, 17 октября, сообщили в «Автодоре».

После реконструкции платными стали 13 километров между Чулково и Спас-Загорьем в Малоярославецком районе.

Плату будут брать на действующем пункте оплаты на 136 километре у деревни Большое Ноздрино.

Новая стоимость проезда участка между 112 и 150 километрами трассы составит 180 (было 110-140), 250 (было 160), 300 (было 180) и 500 (было 330) рублей в зависимости от размера автомобиля.

