Калужская область закупит 50 новых автобусов

В регионе продолжается обновление парка общественного транспорта. Об этом сообщил министр транспорта региона Александр Шпиренко.

В 2025 году область участвует в федеральном проекте «Развитие общественного транспорта». В рамках инициативы запланирована закупка 50 новых автобусов: 20 большого класса - для Калуги и 14 среднего класса - для Обнинска (включая 10, выделенных по федеральному проекту).

Новые автобусы будут оснащены кондиционерами, системами видеонаблюдения, валидаторами для оплаты проезда и датчиками пассажиропотока, что повысит комфорт и эффективность перевозок.

Кроме того, в этом году Калуга получит 19 новых троллейбусов, а ещё 20 единиц электротранспорта поступят в город в 2026 году.