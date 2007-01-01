Афиша Обнинск
Калужская область закупит 50 новых автобусов

Дмитрий Ивьев
16.10, 10:38
В регионе продолжается обновление парка общественного транспорта. Об этом сообщил министр транспорта региона Александр Шпиренко.

В 2025 году область участвует в федеральном проекте «Развитие общественного транспорта». В рамках инициативы запланирована закупка 50 новых автобусов: 20 большого класса - для Калуги и 14 среднего класса - для Обнинска (включая 10, выделенных по федеральному проекту). 

Новые автобусы будут оснащены кондиционерами, системами видеонаблюдения, валидаторами для оплаты проезда и датчиками пассажиропотока, что повысит комфорт и эффективность перевозок.

Кроме того, в этом году Калуга получит 19 новых троллейбусов, а ещё 20 единиц электротранспорта поступят в город в 2026 году.

