В Калужской области будут судить мужчину за угон автомобиля
Авто и транспорт

В Калужской области будут судить мужчину за угон автомобиля

Евгения Родионова
16.10, 10:40
В среду, 15 октября, прокуратура Мосальского района сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 33–летнего местного жителя.

По словам прокуратуры, он совершил угон автомобиля и передвигался на нём до задержания сотрудниками полиции.

— В августе обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения с целью угона завладел автомобилем «ВАЗ – 21063», ударил рукой мужчину, который пытался пресечь его противоправные действия. - рассказали в ведомстве.

Предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

