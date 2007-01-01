Афиша Обнинск
Авто и транспорт

В Калуге водители просят отрегулировать светофор на Правом берегу

Дмитрий Ивьев
16.10, 09:17
0 578
Фото: Яндекс.Карты.
Местный житель оставил обращение в официальном сообществе района в ВК.

Речь идет о светофоре на перекрестке, где улица Генерала Попова переходит в Фомушина.

- За 10 секунд, которые стрелка горит, успевает проехать в среднем три машины, все остальные вынуждены ждать ещё две минуты или ехать на красный. Сколько ещё можно ждать аварий? – задается вопросом калужанин.

- Сейчас проводим мониторинг, - прокомментировали в управлении городского хозяйства. - Изучаем и ведём сбор данных интенсивности движения транспорта и пешеходов в целях изменения режима работы светофора. По результатам определим необходимость изменения. Срок до конца года, по возможности постараемся раньше.

