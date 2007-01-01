Афиша Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге сбили ограждение над провалившимся колодцем
Авто и транспорт

В Калуге сбили ограждение над провалившимся колодцем

Евгения Родионова
16.10, 09:30
1 554
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В четверг, 16 октября, в нашу редакцию обратился наш подписчик с просьбой осветить проблему на дороге.

По его словам, на улице Азаровской-Параллельной сбили ограждение над провалившимся колодцем.

— Ограждение было установлено над провалившемся колодцем, ночью плохо видно. Кто-то знатно влетел! - пишет мужчина.

Мы попросили Управление городского хозяйства Калуги прокомментировать ситуацию. Ждём ответ.

Новости по тегу
авто и транспорт
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ii9COUtuM0ZGS3JocGRURWgxWTRqNEE9PSIsInZhbHVlIjoibHlXL0ozMGhSUGl0ekVISGtEUGN3QThieFpGcTlOamNqMTcvcWdQb1FXNGpaK0xtQ3d0Y3BBWlBsMFZNR1psSUk3aWhiOTNpU0dmbDFqaUVsSlNLOU1jcEwrQ1g1aU9ubDNTRHJtc3Y0aDJRa2xDV25pK2FDSGdwY2pZYnJxYXh3NC91SkQ2eUg2YmZMdTg1OWlRYnRZcEhNaTBHbEhNTUlPd0JBUEx5THlQNFY3UHFDQWZtVXI5ZUFpZnBMTDFEaFA1NzJleUJrTDRyTW9BdHpLUXR6ekVaVkE2K3luWkpnWHYvalV2VXgrbVE0MjVWc2JSbmtweWtyNDVwTnhWWDJ5NGNHdStlb3QwZzAzUlFMY0VhWG1nV25xQUQ3TWtadmNDN1RCaVRQaTNsMHRGUUxUcXJaR284NTlNQmc2WWpndmRYTUcvSjltK3ZnN2wvbHg2SVgrNlgrOERMTmhVZ25sdGhmQ1oxWkhPdU5MZ2Njdko1Zy9ZSzIvbGEyR3V6MEcxMUZSMFhrRUJnNVRrcmJvZk9rZmhFeWpXL3ZRa2RtdWsvTmNDWFpkeDd4N282UUVqSzdlUHhxSjBzS0pPUyIsIm1hYyI6IjA0NGQ1YzMxY2MwMjBjMjhlYWIwODhkMDg1MjI1YTBhYTAxMjU3YmRhODEzZGRmMjExMjlhZmFhN2Q1ODI5ZmYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Inh1MWNwdXlWZTdxdkF0emVJeEVISXc9PSIsInZhbHVlIjoidFBlUkJhdUNMRTdSbG5WK3U4YzFrUGlMeEZ3OEJsdTVQVVpNWjBFK3ZNekdYUkprcUNndGxyOXYyYVI4cE95VkZJV3RoNEU0eXV2d2FSTXFod3JLMEM0dFd0cFJXQ0NzSzYvYzFPVG5vTkUxWGFMNDRTRkVTWDA0KzQxcnE3Mnh4RTF4aFRpRUNvb2xxUnpnN2ZzMkEwN0U3amUyWWdHOEhoMEg4NC9qU24zL0FZREc4U05RRmZxakVhZ1M2YTYyNklCZ0pKU3QvL200YTd0RTZQVWgrd2lQRGpsb3g5RmZwRXpyRHBuQk4xVkRpSUNMMEttSFlOMTFPSTZpT1J6RjlUd3BsZDlLQUM2WE1DaW5PUTRWbHZiL3ozUEtMNFEwODZvVFhNblZ3cmpIMWxSRDFuZ01RcStwQ3hZYlZpdzBCMjNNWTlWSHdDNzVJUmtQaWJmRTFFSVJCdWpUUVFyVjd3bFZGRCtaaDVqU3cybE1lOVhRc2NzNGZyeVJlWDJVM1NLeDRFdWRFNnlTc0I4Sjhnb0E3eEVRemRzOTFFRWFLK1lYRmZiV213TjJOd3g3ZmlFM3h5UHJCT212dDNuUjdZbitiays3R1N2dytOLzVuRjRSWFRseFE2ODFHQ2xHaitrWXR2SHJlMVRrZVNweTg0M1BJc0RtNEFvdU40d2FxM3VCaHBXUDhvZzc3emJtV09WY1ZwQVI4Y1dZWXFidXprcld4VFEvdnB5WXc1a0lVSnYwbC9WL01OdDd2SFdxY2V3Qk9Xd29TRTZlZkJ5TE1DRVpqaWs0Y213NzljYXRkbXc4K1VkRHBhN1JCdXp1bnFtZkpwdE5IbjdERVJvbSIsIm1hYyI6ImU1M2I1Zjk4MGNjMDExYjE3Y2U0MzNiNTYzN2I2YmFkMzdlOGY2Mjk3ZmFhNGNhYmRkZGUzMDg1MGMzOWI1NDIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+