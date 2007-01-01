В Калуге сбили ограждение над провалившимся колодцем
В четверг, 16 октября, в нашу редакцию обратился наш подписчик с просьбой осветить проблему на дороге.
По его словам, на улице Азаровской-Параллельной сбили ограждение над провалившимся колодцем.
— Ограждение было установлено над провалившемся колодцем, ночью плохо видно. Кто-то знатно влетел! - пишет мужчина.
Мы попросили Управление городского хозяйства Калуги прокомментировать ситуацию. Ждём ответ.
