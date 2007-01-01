Афиша Обнинск
Авто и транспорт

В Калужской области отремонтировали дорогу

Евгения Родионова
15.10, 18:21
0 173
Во вторник, 14 октября, прокуратура Тарусского района сообщила о проведении проверки соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

— Покрытие проезжей части автомобильной дороги «Таруса – Алекино - Шишкино – Бортники» не соответствует установленным требованиям: имеет множественную колейность, ямы и просадки дорожного покрытия, - рассказали в ведомстве.

Прокуратура обязала администрацию СП «Деревня Алекино» произвести ремонт.

Автомобильная дорога приведена в нормальное состояние.

