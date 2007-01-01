Афиша Обнинск
В Калуге рассказали, когда уберут понтонный мост
Авто и транспорт

В Калуге рассказали, когда уберут понтонный мост

Дмитрий Ивьев
15.10, 13:07
0 437
С 1 ноября понтонный мост на переправе через Оку в районе улицы Воробьевской будет разведен и демонтирован. Об этом в среду сообщили в управлении городского хозяйства.

- Развести мост необходимо во избежание повреждения его конструкций, к которым могут привести первые ледовые явления, - пояснили в горхозяйстве.

Восстановлен понтонный мост будет весной 2026 года, после весеннего ледохода.

