В Калуге рассказали, когда уберут понтонный мост

С 1 ноября понтонный мост на переправе через Оку в районе улицы Воробьевской будет разведен и демонтирован. Об этом в среду сообщили в управлении городского хозяйства.

- Развести мост необходимо во избежание повреждения его конструкций, к которым могут привести первые ледовые явления, - пояснили в горхозяйстве.

Восстановлен понтонный мост будет весной 2026 года, после весеннего ледохода.