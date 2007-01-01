Афиша Обнинск
В Калужской области мост открыли после ремонта

Дмитрий Ивьев
15.10, 10:19
Движение по мосту через реку Которянка в Думиничском районе официально открыто после завершения масштабного ремонта. Работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили 15 октября в пресс-службе правительства Калужской области со ссылкой на региональное министерство транспорта.

В начале недели рабочая группа, в которую вошли представители Минтранса области, ГБУ «Калугадорзаказчик», администрации Думиничского района и общественного совета при ведомстве, провела приемку объекта. В ходе осмотра были выявлены отдельные замечания, устранение которых подрядная организация обязана завершить до конца октября.

Ремонтные работы стартовали весной 2025 года. За это время специалисты обновили асфальтовое покрытие, восстановили пролётные строения и опоры моста, заменили подферменные площадки и деформационные швы, установили новые барьерные и перильные ограждения, укрепили конусы и смонтировали водоотводные лотки. Общая протяжённость моста составляет 50 метров.

Этот объект имеет важное социально-транспортное значение для района: по нему курсируют школьные автобусы и общественный транспорт, а также проходят маршруты жителей, направляющихся в сельскую школу и фельдшерско-акушерские пункты.

