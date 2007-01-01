Мужчину будут судить за тяжёлое ДТП в Калужской области

Во вторник, 14 октября, прокуратура Думиничского района сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 59-летнего жителя Брянской области.

По словам прокуратуры, он совершил ДТП, в результате которого пассажиру автомобиля причинён вред здоровью.

— В июле 2024 года на автодороге М-3 «Украина» в Думиничском районе мужчина управлял автомобилем «Рено», выехал на полосу для встречного движения и столкнулся с автомобилем «Фольксваген». Пассажир автомобиля «Рено» получил тяжёлые травмы, - рассказали в ведомстве.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.