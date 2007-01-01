Афиша Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Подержанные автомобили подешевели в Калужской области
Новость дня Авто и транспорт

Подержанные автомобили подешевели в Калужской области

Дмитрий Ивьев
14.10, 10:47
0 807
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В сентябре 2025 года средняя цена на подержанные автомобили в Калужской области снизилась до 1,16 миллиона рублей, что на 1,4% меньше, чем в августе. Такие данные приводят эксперты сервиса «Авто.ру Оценка», проанализировав объявления, размещённые на платформе за месяц.

Наибольшее падение цен в регионе зафиксировано у моделей Lada Largus - стоимость упала на 7,1% и составила 766 тысяч рублей. В число лидеров по снижению также вошли Volkswagen Tiguan (минус 7%, до 1,17 млн рублей) и Volkswagen Polo (минус 6,2%, до 668 тысяч рублей).

Эксперты отмечают, что в сентябре вырос спрос на подержанные автомобили - вероятно, из-за ожиданий изменения ставки утилизационного сбора. Однако высокие цены от продавцов и дорогие автокредиты продолжают сдерживать активность покупателей.

На общероссийском уровне средняя цена подержанного автомобиля возрастом до 15 лет в сентябре также продолжила снижаться, достигнув уровня конца 2023 года. При этом машины китайских марок в среднем стоили 2,08 миллиона рублей, автомобили европейских, японских и корейских брендов подешевели на 1,5% - до 2,25 миллиона рублей, а российские модели подешевели до 690 тысяч рублей.

Новости по тегу
авто
Лента настроения
9 оценили
0%
0%
22%
11%
33%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjdpM1JSdXk4Z2JPNTcxekwwbWl5T0E9PSIsInZhbHVlIjoiU0EyUWQ1WGZmb3B6d0RMd1E5dXNpYnZMK2NvWnFVRFJIZTJ1VEk1cWJ6YmN4N0I2aXpkRXBZb2NXbzFTQWhnMHFOOUtjQ05wVXhjNUUyK2t3MS9RR0VqNUFFek9LUFFCc3NyWWF4V0lpbWh2TnBDNnRlNC9Vd1hGMDBtdk5WbW9mbmoxN3hUSXJRM0IyV3ZXSU5vS2dmYkhNbURGZnBuVTFzekNHS3NKY1E5dnlMWWRxcnBpcksrcmc4VVZvUDN2aFJyVmpGTWtUcXN6eENYc0EyaUtXL2lKcW9UOXFBbVpvdlZBbGxUOUJRcy9ZcUJNNVNIdUc2QnJ6ZGhqZzFWZlJMbGdJVHorcUhGMUJhNHlDSHZZTmg4cFp2ZW1nVjVYRDNhTW9ZWC9odStZTCtXNXd5UmJKR0tIUmd0amZBekxGSXdpZHZTaXhablhIZS9UVU1nTThKWGE0aDdFQ0t1aEFSVGxHam44cDZQTFg0OTdZT3gxOXlFQWFtU3VqSjlsR3pBNVZ2RDlpU2lrbzdHb2VNTkdlVnl4T3VwVjEzRXhab29lNXZDdlVzNnBza1RqdHdGQ3J5K0IrOGlFS0lOVSIsIm1hYyI6Ijk4YWY0MGM1MGNiODM5NjlmMmI4ZGZmZjA5YTJiNDI5M2Q0MGY2NjNjMjMzNjRhNjEyMzE0ZTlmYzU4MDA0YmMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjVrbWxnazY3bFVhNEVydlU5YTFBbXc9PSIsInZhbHVlIjoidUtFZlJDdDN0VnZ5d2k4cHd5eEtKZkdQdEYyNkxjTCtQNk9uR1VaU0xGb3pEQW1CQW1jcUFtTWNENnduMTh4WnRtWHFWMzlnZHVMcDdvSW9iMmVTcHp0c2VERW1nM3dUTE9yVEx4L3VWSk5iOG9wLzlKcG1WNUE5amY1SzNvUWhNTHNTeTFkcDJ6YUFwYXpteDIyWXFFWHlYQkVRUTcrc04zYzZISDhNS1VPVm5uNTV2WnlZVnVIbnpNU2tMRnJDdFM4TktOT3FINURvSkNrRnpreHNvaTAwTHZubnFRZHE0T0hoaEs1Q1JiRkZFV1pQVFlicnE0cjlaMWdHTjR0RElFbVVvNTZKUXp3NDFuRzUrRXhkbWNUbmp1VHE3MktpWXl2dGhiTG8xMmZteDNVYlZ5WDl6ZVZ4bm9vT3JQbnQ1cUhJNi9wdU5nZ2R4MkgydTZIZHd1SC9XVlp0UDJ5Z24wK0RzQ29tSWtzM2lKNHhReVlTMnJUKzJkdHFWa2pmbllnOFl1TXBYUjVWZ0p5K2swVWdFYVBFdjM4Z1dJMzdmY2NzeDlhR01xTlpKUDJTYWluMHhCcHNKNEhmYjZ6QVQ1c3BNUjNPV2plaVVvOWdpb2ExcmRhYis2QjE5aDIrVU9XcmFTcG5aemdtT3gwdDdrcTFtRzRBTmJtaHhFVGlaNFhNVXluQ1A2UURJWFQ3bm1QWFhCM21VVWxMdjkvYnZkL1ZjRnlqNlRGOXhmVDduVDduWlF0RlZRQThCNnJURDJ6Q1Z2TTJEa1Bza1JOYkt6a3I0QWZxODhuTDdSdG5aamwrUGtZNGc0WXMyY2FMazVCM1NtQTJabFJ3WXo4RiIsIm1hYyI6Ijk1YzgxNDJhNTI1ZmQ3MWM5NmRiZDYzYjNjYjBmODQyMmI2MTlkZTVhZjNkNjBlNmZkNDNhNTJjYzk3MDI3OGYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+