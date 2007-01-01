Подержанные автомобили подешевели в Калужской области

В сентябре 2025 года средняя цена на подержанные автомобили в Калужской области снизилась до 1,16 миллиона рублей, что на 1,4% меньше, чем в августе. Такие данные приводят эксперты сервиса «Авто.ру Оценка», проанализировав объявления, размещённые на платформе за месяц.

Наибольшее падение цен в регионе зафиксировано у моделей Lada Largus - стоимость упала на 7,1% и составила 766 тысяч рублей. В число лидеров по снижению также вошли Volkswagen Tiguan (минус 7%, до 1,17 млн рублей) и Volkswagen Polo (минус 6,2%, до 668 тысяч рублей).

Эксперты отмечают, что в сентябре вырос спрос на подержанные автомобили - вероятно, из-за ожиданий изменения ставки утилизационного сбора. Однако высокие цены от продавцов и дорогие автокредиты продолжают сдерживать активность покупателей.

На общероссийском уровне средняя цена подержанного автомобиля возрастом до 15 лет в сентябре также продолжила снижаться, достигнув уровня конца 2023 года. При этом машины китайских марок в среднем стоили 2,08 миллиона рублей, автомобили европейских, японских и корейских брендов подешевели на 1,5% - до 2,25 миллиона рублей, а российские модели подешевели до 690 тысяч рублей.