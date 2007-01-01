В калужской деревне пообещали установить дорожные знаки и пешеходный переход

В воскресенье, 12 октября, жительница деревни Канищево обратилась от имени местных жителей в комментариях под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой принять меры по безопасности на дороге.

По словам женщины, автомобилисты превышают скорость движения, а знаков ограничения скорости нет.

— На днях машина коммунальной службы ехала на полном ходу, без снижения скорости повернула с улицы Новой на улицу Лаврова. А если бы бабушка шла или ребёнок? - переживает женщина.

— Также на повороте высажена ель рядом с домом №13 по улице Новая, которая мешает обзору пешеходов и водителей, - добавила калужанка.

Администрация города Калуги отреагировала оперативно:

— В этом году планируем обустроить пешеходный переход, установить дорожные знаки приоритета и ограничения максимальной скорости движения для транспорта в указанном районе. Дерево действительно мешает обзору, поэтому установим дорожный знак «Движение без остановки запрещено».