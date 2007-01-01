Афиша Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Куйбышевском районе идёт ремонт дороги по нацпроекту
Авто и транспорт

В Куйбышевском районе идёт ремонт дороги по нацпроекту

Дмитрий Ивьев
13.10, 11:32
0 329
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

 В Куйбышевском районе Калужской области продолжается капитальный ремонт участка дороги Бетлица - Ветьмица - Бутчино протяжённостью 8 километров. Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Сейчас дорожные бригады устанавливают водопропускные трубы и готовят полотно к регенерации. На некоторых участках уже начались основные восстановительные работы.

Эта трасса играет важную роль для жителей близлежащих деревень - по ней ездят в Бетлицу и Киров, а также курсирует школьный автобус. В зоне её влияния расположены ключевые социальные объекты: фельдшерско-акушерские пункты, школа и центр социальной поддержки семей и детей.

По оценке районной администрации, обновление дороги обеспечит надёжное транспортное сообщение и станет стимулом для социально-экономического развития территории. Завершить все работы планируют осенью 2026 года.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
3 оценили
33%
0%
0%
0%
0%
67%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InY2UU5ieXMwYzVvMmRiVzQzRWtxaVE9PSIsInZhbHVlIjoiZHJpeGdEd0wvNmdkZ3NhUVRuYWxrTHplR0Q4Y2lVTDVQNWhpUXl4dWR1UVpBRmZDWHUyUlltYVo2WXBwTVBDQmhVWkR5T0krOWJjb2h5RW1XcDJCdnpQUkNtYVFiSno5bWV3b0RDbkRQUCtFamx2cndKRW51T3U0RnZuSS9LTkFTai9ONWF6dFJKWEw0bW4zQ2JUZnY1Z1NrVEIyRStFc1NXOWJRUmZzeDMyeWRsQjMwdGt6V1V1QmY2N0VvaGJiSndGNzJFWDlndW1YaldMQkp3SHhiSHBPMkVyS204OGdnN3M3U1RPQndsbUtoYU9yS2hxVWszRjVxN2lRQVhaWDBEYWRlQkNWZStnbmE2bUFEUU43VExKR3d0TUhOS2VOSUM5OVdjMkIzZ1lZWi9zdFAxbEtyYWpnWWxDejVhMXZ5ZFowY2xKTk5wUXNZOVdydUd3NW9LK1I1ZXFlRnc5RG1xNVV4bnRzQWthVUgvam5HL2Q2c2ZSTkpZWEVGZnNXdmlBL0ZwQnR2SWJGMjJDUnY4dWlFTG1vKzZ2S1lLc0JMMlhGWlloY1U3VTEzQkxtdzdYSVFCMjhvZExDSUVyRSIsIm1hYyI6ImI5NWQ4OTdjZDhlYzZhYzY5Y2EwYTZhYzIxODM0OWM2YTgzYTdiYzA1MjQ4NDU3ZjE2YmVmZmQzNGE3MGZmMTgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im5XR2xjNi9Jdi9tS004dVF4MDc1S2c9PSIsInZhbHVlIjoiNkNnM1czZHlUS29xcjRlTmVFK2Rqb2ZualIxblNqVllVckRyMHEyZ0VINkZrV2NsYklZK041UWQ1Y1htenFJdXJERVF2VjFjY1NlM1R3OWQ3N2xyNTRtd3dHNXBzWFZjRzhQVjlGTUVaNzJRVGRMMGNNcjhsc3kwV1B5ZXlxWXBhNTRBeEdtb0NYOXNsYmJFMDhCOTJHTEZ2eHlncEE5dVdOYVdtZlcyQ0hzU2RvYnYvaXkzWVZzc1gvQkxPZXJlSUVoSmMxMmhTL3ZSU05Ta3Q3R293eERjdTJZZ2hONVVYeFlwMkttNmJxZncyNThkOUlDOHd1enhxSzBpd0l4cGZhWVZqOG9VditvTUlDTUhvZ0IzaGZpZW1WNlVoZWl1OXhQcHpaazlwRXR5OXFXOHBMSnFyVm9iTExja2xDVzA5R3ZuOURJeW5sRTZGeDJRZGUzMm9ZNnVSdzh4TGpKN2U3MGtzZ0o4OGR3emtXZXVLS0FFMHg4VWxIK1VEOHBqV25WOFdNS24xM2cwQW9oa21xZStqdmFlQUJrYTROV3h4UCtvWEd0YzRxV0h0b3FOTklqZVVwKzlES0hSU2tUUlAxS29aVmhQZGxZeVhPVkpJTDBEYXo1Z0F5OFJkTzNrbVFkZnNGc3NScFhDdjAvRnVlVmc1QTkrUFdXd21tOXhVSUxocXZBNmp5VWNKUTZsT1hNUWdGYjlFYXlJbkVFNVJZNTc0TG5oTW5rSGNRT2NhSGZCUTZ4ZUJUa2dOK3Fmb3pMWExpY1hySEJ1a09OREt2SFoxS1U0UTRzQWk2RGM5eHRnYlhxUlMwaHBvTnNMN1pmUVVBd001bmdCV29NcyIsIm1hYyI6ImI5MzY3ODc4MDEzZmEyY2ZlZTI2MzFhNDFjOGI2N2MyZDVmYzlkYTRmODAzYTllOWMwNzc3MmRkMTZlM2Q4ZTMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+