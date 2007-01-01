В Куйбышевском районе идёт ремонт дороги по нацпроекту

В Куйбышевском районе Калужской области продолжается капитальный ремонт участка дороги Бетлица - Ветьмица - Бутчино протяжённостью 8 километров. Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Сейчас дорожные бригады устанавливают водопропускные трубы и готовят полотно к регенерации. На некоторых участках уже начались основные восстановительные работы.

Эта трасса играет важную роль для жителей близлежащих деревень - по ней ездят в Бетлицу и Киров, а также курсирует школьный автобус. В зоне её влияния расположены ключевые социальные объекты: фельдшерско-акушерские пункты, школа и центр социальной поддержки семей и детей.

По оценке районной администрации, обновление дороги обеспечит надёжное транспортное сообщение и станет стимулом для социально-экономического развития территории. Завершить все работы планируют осенью 2026 года.