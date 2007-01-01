В Калуге отключились светофоры на оживленном перекрестке

Проблемы возникли утром в понедельник, 13 октября, на пересечении улиц Плеханова и Пушкина.

Водителям и пешеходам пока приходится ориентироваться лишь на знаки. Но существенных заторов нет.

Ранее в этом месте уже не раз наблюдались проблемы со светофорами. Чаще всего это происходит в дождливую погоду. Пока городские власти не комментировали, связана ли повышенная влажность с поломками.