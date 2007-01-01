Афиша Обнинск
Авто и транспорт

В калужской деревне установили дорожное ограждение

Евгения Родионова
10.10, 09:12
0 222
В четверг, 9 октября, прокуратура Дзержинского района сообщила о проведении проверки соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

По словам прокуратуры, была устранена серьёзная угроза безопасности на дороге.

— На мостовом переезде в деревню Обухово не было установлено удерживающее ограждение, что противоречит требованиям закона о безопасности дорожного движения, - пояснили в надзорном ведомстве.

Нарушения устранены. Установлено удерживающее дорожное ограждение.

