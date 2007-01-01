В калужской деревне установили дорожное ограждение
В четверг, 9 октября, прокуратура Дзержинского района сообщила о проведении проверки соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.
По словам прокуратуры, была устранена серьёзная угроза безопасности на дороге.
— На мостовом переезде в деревню Обухово не было установлено удерживающее ограждение, что противоречит требованиям закона о безопасности дорожного движения, - пояснили в надзорном ведомстве.
Нарушения устранены. Установлено удерживающее дорожное ограждение.
