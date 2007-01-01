Калужанин потребовал улучшить работу маршрута №41

В четверг, 9 октября, житель Калуги оставил комментарий под постом на странице губернатора в мессенджере «Телеграм» с жалобой на работу частного перевозчика маршрута №41.

— С начала недели интервал по утрам достигает 25-30 минут, невозможно уехать, остановки полные. Когда уже возьметесь за них и наведете порядок? Почему к отдалённым районам города такое наплевательское отношение?- заявил мужчина.

Администрация города Калуги дала ответ:

— Направили информацию руководителю транспортного предприятия для строгого контроля выхода транспортных средств. Новые закупленные автобусы в следующем году будут направлены на усиление маршрута.