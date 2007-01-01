В Калужской области дети вынуждены ходить в школу пешком

В четверг, 9 октября, жительница Жуковского района написала комментарий под постом на странице губернатора в мессенджере «Телеграм».

— Наши дети вынуждены добираться разными способами до деревни Корсаково с других деревень. Они находятся на расстоянии около 10 км от Корсаково, чтобы сесть на школьный автобус! - описала проблему жительница района.

По её словам, администрация района на конкретные вопросы о том, что делается для решения этой проблемы, не отвечает.

— Многие дети вынуждены пропускать школу либо добираться до Корсаково всяческими путями, что недопустимо, - обеспокоена женщина.

В Министерстве образования и науки Калужской области объяснили причину сложившейся ситуации:

— Состояние дороги до деревни Корсаково, к сожалению, не позволяет открыть маршрут школьного автобуса. Нужно создавать место для разворота машины, площадку для остановки, а также проводить дорожные работы, чтобы дорога соответствовала необходимым размерам. Прогнозируем, что этот вопрос удастся решить в течение года, но это пока примерные сроки, которые могут измениться, - ответили в ведомстве.