В Калуге приняли новые троллейбусы
Авто и транспорт

В Калуге приняли новые троллейбусы

Дмитрий Ивьев
09.10, 12:16
1 1009
Завершилась приемка первого этапа поставки новых троллейбусов, сообщили в четверг, 9 октября, в управлении городского хозяйства.

- Комиссия провела тщательную проверку соответствия машин документации и требований контракта, а также технического состояния и оснащения, - заявили в управлении.

Не обошлось без замечаний, но подрядчик устранил их.

- Уже идет поставка троллейбусов 2 этапа, еще 5 единиц ждут оценки от комиссии, - пояснили в горхозяйстве.

