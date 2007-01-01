В Калуге приняли новые троллейбусы
Завершилась приемка первого этапа поставки новых троллейбусов, сообщили в четверг, 9 октября, в управлении городского хозяйства.
- Комиссия провела тщательную проверку соответствия машин документации и требований контракта, а также технического состояния и оснащения, - заявили в управлении.
Не обошлось без замечаний, но подрядчик устранил их.
- Уже идет поставка троллейбусов 2 этапа, еще 5 единиц ждут оценки от комиссии, - пояснили в горхозяйстве.
