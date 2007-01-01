В Кировском районе ремонтируют дорогу до Тягаево

В Калужской области идёт капитальный ремонт участка дороги Киров — Верхняя Песочня — Тягаево протяжённостью 6,7 километра. Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Как сообщили в региональном министерстве транспорта, подрядная организация уже завершила регенерацию старого покрытия и заменила пять водопропускных труб. Сейчас ведётся укладка нижнего слоя нового дорожного полотна. Завершить ремонт планируется осенью 2026 года.

По данным администрации Верхней Песочни, этот участок дороги не ремонтировали почти 20 лет. После многочисленных обращений жителей его включили в программу нацпроекта.

Дорога имеет важное социальное значение: по ней ежедневно курсирует школьный автобус, доставляющий детей из Верхней Песочни и Тягаево в кировскую школу, а также общественный транспорт — три рейса в день до Кирова. Вдоль трассы расположены ФАПы, Дома культуры, отделение почты, а также одно из крупнейших сельхозпредприятий района. Кроме того, в обеих деревнях находятся братские захоронения советских солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны.