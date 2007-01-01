Афиша Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Ремонт дороги в Калужской области завершат в 2026 году
Авто и транспорт

Ремонт дороги в Калужской области завершат в 2026 году

Дмитрий Ивьев
08.10, 13:56
0 359
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Работы ведутся в Куйбышевском районе на восьмикилометровом участке Бетлица - Ветьмица – Бутчино, сообщили 8 октября в Минтрансе.

- На сегодня идёт устройство водопропускных труб и подготовка к холодной регенерации дороги, - пояснили в министерстве. - Одновременно на отдельных участках уже выполняются работы этим методом.

Завершение всех ремонтных работ запланировано на осень 2026 года.

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkQ3eDZqZTJjS0k4c0doUWtWbXpycGc9PSIsInZhbHVlIjoiT3IxRzNWdjhlNUhLRHVaZm9BNEpWQ0Z1MC9tSTZxTHp0UE9MZUVrb1M3VXI3cjdaVEdFZXdodTNSZEFUMVRhaUVUTThDUzEyaU9iTjJRaFRLMERWMjNEVE5teDhsbWJpWTFGODhyNHE2c1RIWWZ1ME1jMUVRdm0xUDdlRWcwckt1N280Vi9USzdaWS9nb2MyZ2VzcFMvbmdmUEs3WFZ4WWZERno1WHhxd1ZldW90cFg3SlJCSlU4MGt1VFVlTVpVbzRKUnpWUE9uanpuMnVIYXl0RXB0NGh3dkVZT0FrdUptZC9TRHdsZmRWN29DR1pDYlFzU2l0cmYvQXVlYmMrOHpMcHVvN1M0TGZ5WE1LVE4reVIrNms0Q3AwTUpVVEtNcERsZHVQU3ZtU1QvdUJKa0lYMGV0TEFDUFhiZ3VscnYvRklweTRrTnkxVGo4cEt2VzhENFREc3FJeFpRQW0vM1FxOUJIdndIUm9UdEhYK0tJLzR6Ti9ZTlJObFZ1TGZXOTdibmVCMkZ1ZVJuL0xHb3MveGt1S3d6Ky9CS2NXYVRnZFN5LzlaTmpNdTh1dzZCdk5GM01aYUZBUzJZZ25iVCIsIm1hYyI6IjViMDY2ZWZiZjViNDViYjNmM2Y4MDEyNDI0ZTA5OTRhZWM5YzNmYjFkMGJlNThlZWY5MGVlODY4M2FhOTdmMjAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlhwdG5jYUcvZzFBczdQaHIxQmJzYVE9PSIsInZhbHVlIjoiN20raEJleWpvMFZsYjVTTlRTUG8zRWx1M1VqVVc0Um03WTVIcy9tNWtPSnYvK2dhdFVjenY5aFBhRldSVFVYVHl4SWZINGhBTitGWlhtbk53cXVUQk9kbHZ2bkFtNWNWamVIZVZpdzVUYkZYb0NHSXN0ZUxFSU82ei9yelFHZkVkeDM4OVE3MEpsYlJuWVZwWEMwSUlLdy9qUUNhekgyK0JtVGdXUmw4T1dGbXljSnJ4SDdad2drVVVSR0RmVnFSbTd3WXRacStFZk9WL2YybmgrcGhqRXo0UG1CK2FOK1dPbFc2T2E4WTZDdk1RTHhxOUF4THN3ZllYRzFicWZpZWF1QW5YbzkyeG1CVEs4ZkxzK0lFc3hzcVk0d0V5VW16VmRFNVZzNmVqbHZpTDN1RHRKSlFhbDNNWU01RjlNcFBqVE50Ui9EbmxoYnVoSndrYy9NN3ZJZkpmOW9MdjFmdGxBTXR5U2pxTTFrZ3pPdmFiUWhPd2xSbkR2Q2o0U01iZGJkODUvRU5HQlFZMTBFdlVZVHNuRExWclNPR25UNi82REFCbUdtUE1VVStWdGZRa3Y1aWtwVWFLbUhrTytEQUdCZkZQa21rQ2V1VUUwYy8wSmRHb3N6ellsaEE5RlVudEpTNnhUWTdiK3RPajFLMzJ1dldhY1pxUXhyc0l3VUcwejdzUUNFemhHU01NYmE5d1lJRlROTFBBVS8zSFM2RlFhZ3JYRGRIdXplZGVHdllCdXFCc2RNVEI5ei9TeDdBNk0wVmJyNlFsNllibFRUMzJIYS81SHdORDFqSTBxcTB4Tk5yWWxEMmlydE9aZkZpQlB5bExYTWlnQzZUNWUrYSIsIm1hYyI6ImRiYWYwNGE1ZTVkMGM5YzE5NDNjOGRjNGZjY2EyNzJmZmZkOTBmNzUyM2M4ZDViNzI5ODY5YjJjNjE3MDQ1NzUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+