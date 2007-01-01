Ремонт дороги в Калужской области завершат в 2026 году

Работы ведутся в Куйбышевском районе на восьмикилометровом участке Бетлица - Ветьмица – Бутчино, сообщили 8 октября в Минтрансе.

- На сегодня идёт устройство водопропускных труб и подготовка к холодной регенерации дороги, - пояснили в министерстве. - Одновременно на отдельных участках уже выполняются работы этим методом.

Завершение всех ремонтных работ запланировано на осень 2026 года.