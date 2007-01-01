В Калуге наносят желто-белую разметку
Краской обозначают пешеходные переходы, сообщили в среду, 8 октября, в управлении городского хозяйства.
Опубликован список адресов:
- ул. Дарвина, д. 13/33 (Православная школа),
- Яченская набережная (вертолетная площадка),
- Грабцевское шоссе - ул. Молодежная,
- Яченская набережная (лестничных сход),
- Яченская набережная (конечная остановка),
- Чебышева, д. 6А,
- Вилонова, д. 11,
- Первомайская, д. 39,
- Циолковского, д. 58,
- Академика Королева, д. 21.
