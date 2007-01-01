Афиша Обнинск
Авто и транспорт

В Калуге наносят желто-белую разметку

Дмитрий Ивьев
08.10, 15:09
0 96
Краской обозначают пешеходные переходы, сообщили в среду, 8 октября, в управлении городского хозяйства.

Опубликован список адресов:

  • ул. Дарвина, д. 13/33 (Православная школа),
  • Яченская набережная (вертолетная площадка),
  • Грабцевское шоссе - ул. Молодежная,
  • Яченская набережная (лестничных сход),
  • Яченская набережная (конечная остановка),
  • Чебышева, д. 6А,
  • Вилонова, д. 11,
  • Первомайская, д. 39,
  • Циолковского, д. 58,
  • Академика Королева, д. 21.

