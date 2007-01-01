В Калуге запретят остановку на нескольких улицах
Решение принято комиссией по безопасности дорожного движения, сообщили во вторник, 7 октября, в администрации областного центра.
Машинам нельзя будет останавливаться в дома №2 на улице Глаголева.
Также запрещающие знаки поставят на 2-ом Красноармейском переулке - от улицы Кутузова до дома 12 по правой стороне данной улицы.
Кроме того, запретят остановку на Сиреневом бульваре вдоль новой правобережной поликлиники.
А на улице Бориса Литвинчука на участке от улицы Братьев Луканиных до улицы Владимира Козлова будет запрещена стоянка грузовиков.
