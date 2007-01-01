Афиша Обнинск
Авто и транспорт

В Калуге запретят остановку на нескольких улицах

Дмитрий Ивьев
07.10, 16:08
0 739
Решение принято комиссией по безопасности дорожного движения, сообщили во вторник, 7 октября, в администрации областного центра.

Машинам нельзя будет останавливаться в дома №2 на улице Глаголева.

Также запрещающие знаки поставят на 2-ом Красноармейском переулке - от улицы Кутузова до дома 12 по правой стороне данной улицы.

Кроме того, запретят остановку на Сиреневом бульваре вдоль новой правобережной поликлиники.

А на улице Бориса Литвинчука на участке от улицы Братьев Луканиных до улицы Владимира Козлова будет запрещена стоянка грузовиков.

