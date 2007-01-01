В Калуге установят светофоры на сквере Мира
Во вторник, 7 октября, городская администрация подтвердила появившуюся ранее информацию об изменении схемы движения.
На перекрестках сквера Мира с улицами Кирова и Гагарина установят светофоры с кнопкой вызова.
Пешеходам нужно будет нажать на кнопку и дождаться зеленого сигнала светофора, чтобы попасть в сквер или выйти из него.
Сохранятся ли остальные переходы вокруг сквера, в городской администрации пока не уточняли.
