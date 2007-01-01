В Калуге установят светофоры на сквере Мира

Во вторник, 7 октября, городская администрация подтвердила появившуюся ранее информацию об изменении схемы движения.

На перекрестках сквера Мира с улицами Кирова и Гагарина установят светофоры с кнопкой вызова.

Пешеходам нужно будет нажать на кнопку и дождаться зеленого сигнала светофора, чтобы попасть в сквер или выйти из него.

Сохранятся ли остальные переходы вокруг сквера, в городской администрации пока не уточняли.