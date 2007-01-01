Афиша Обнинск
Новость дня Авто и транспорт

На шести улицах Калуги установят лежачих полицейских

Дмитрий Ивьев
07.10, 12:52
1 749
Городская администрация 7 октября сообщила о новых ограничениях для автомобилистов.

Искусственные неровности, призванные замедлить поток машин и увеличить безопасность пешеходов, появятся по следующим адресам:

  • Переулок Тульский, 7 и 11,
  • Улица Подвойского, 15 и 27,
  • Улица Новая в Канищево, дома 7-9,
  • Улица 2-я Клубничная в Канищево, дом 2,
  • Улица Хворостянская в Груздово,
  • Деревня Карачево, на пути следования детей к остановкам школьного автобуса.

Новости компаний
