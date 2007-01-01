На шести улицах Калуги установят лежачих полицейских
Городская администрация 7 октября сообщила о новых ограничениях для автомобилистов.
Искусственные неровности, призванные замедлить поток машин и увеличить безопасность пешеходов, появятся по следующим адресам:
- Переулок Тульский, 7 и 11,
- Улица Подвойского, 15 и 27,
- Улица Новая в Канищево, дома 7-9,
- Улица 2-я Клубничная в Канищево, дом 2,
- Улица Хворостянская в Груздово,
- Деревня Карачево, на пути следования детей к остановкам школьного автобуса.
