Авто и транспорт

Приняты работы по ремонту улицы Чижевского

Дмитрий Ивьев
06.10, 09:12
0 336
В составе комиссии итоги ремонта оценили председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев, депутаты Думы и временно исполняющий полномочия главы городского округа города Калуги Дмитрий Денисов. Работы выполнены на общей площади более 10 000 кв. м. Вдоль проезжей части обустроены тротуары и установлены пешеходные ограждения. Комиссия не выявила нареканий по качеству уложенного асфальтового покрытия и тротуарной плитки.

«Уверен, что жители прилегающих домов и калужские автолюбители по достоинству оценят произошедшие изменения. Ремонт этой дороги и её благоустройство были долгожданными, что делает проделанную работу особенно значимой. Кроме того, в рамках благоустройства вдоль всей дороги были высажены новые деревья взамен старых, поражённых вредителями. Вместе с коллегами высадили несколько кленов напротив здания пожарной части МЧС», – прокомментировал Юрий Моисеев.

