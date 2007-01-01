Афиша Обнинск
+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге опять изменили расписание автобуса №72
Новость дня Авто и транспорт

В Калуге опять изменили расписание автобуса №72

Дмитрий Ивьев
04.10, 09:28
0 394
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Управление городского хозяйства сообщило, что обновленный график будет действовать с понедельника, 6 октября. Правки внесли после многочисленных просьб жителей.

ул. Минская, 43 (все рейсы с заездом в Аэропорт)

  • 5:50 (до ФуяоСтеклоPус)
  • 6:45 (до ФуяоСтеклоPус)
  • 7:32 (до Аэропорта)
  • 8:25 (до ФуяоСтеклоPус)
  • 9:12 (до Аэропорта)
  • 9:45 (до ФуяоСтеклоPус)
  • 10:42 (до Аэропорта)
  • 11:35 (до ФуяоСтеклоPус)
  • 12:22 (до Аэропорта)
  • 12:55 (до ФуяоСтеклоPус)
  • 13:52 (до Аэропорта)
  • 14:45 (до ФуяоСтеклоPус)
  • 15:32 (до Аэропорта)
  • 16:05 (до ФуяоСтеклоPус)
  • 17:02 (до Аэропорта)
  • 17:55 (до Аэропорта)
  • 18:42 (до Аэропорта)
  • 19:37 (до Аэропорта)
  • 20:15 (до Аэропорта)
  • 21:00 (до Аэропорта)
  • 22:25 (до Аэропорта)

Д/С Карусель

  • 5:50
  • 6:50
  • 7:37
  • 8:30
  • 9:17
  • 9:50
  • 10:47
  • 11:40
  • 12:27
  • 13:00
  • 13:57
  • 14:50
  • 15:37
  • 16:10
  • 17:07
  • 18:00
  • 18:47
  • 19:42
  • 20:20
  • 21:05
  • 22:30

Аэропорт, прибытие

  • 6:46
  • 7:50
  • 8:47
  • 9:40
  • 10:27
  • 11:00
  • 11:57
  • 12:50
  • 13:37
  • 14:10
  • 15:07
  • 16:00
  • 16:47
  • 17:20
  • 18:17
  • 19:05
  • 19:50
  • 20:47
  • 21:25
  • 22:00
  • 23:20

ул. Автомобильная, прибытие

  • 6:56
  • 8:00
  • 9:50
  • 11:10
  • 13:00
  • 14:20
  • 16:10
  • 17:30

ФуяоСтеклоPус

  • 7:03
  • 8:15
  • 10:05
  • 11:25
  • 13:15
  • 14:35
  • 16:25
  • 17:45

ул. Автомобильная, отправление

  • 7:08
  • 8:25
  • 10:15
  • 11:35
  • 13:25
  • 14:45
  • 16:35
  • 17:55

Аэропорт (отправление в город)

  • 6:22
  • 7:15
  • 8:02
  • 8:35
  • 9:32
  • 10:25
  • 11:12
  • 11:45
  • 12:42
  • 13:35
  • 14:22
  • 14:55
  • 15:52
  • 16:45
  • 17:32
  • 18:05
  • 18:27
  • 19:05
  • 19:50
  • 20:47 (до ул. Маяковского)
  • 21:25

Новости по тегу
транспорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ilp0TEg2UXVsNEo0MWU1d2ovWldOemc9PSIsInZhbHVlIjoiNm91UlJxNWZSdG55WXRWYmtjenoybWFadHF1Z2hKQVBPTG1QcXlHSXVDTWtjTUxMU0VDNGo0VERsQU9IRDBzYTR2aExPWDFwTUdFeExaSlFkd3E4YWpGenQxL1UxRDM3QU1YTmRrUU5sSGwvWW5TamlYcXpIdURId2RRTmNMaXo4K1NKUXRXWWxCTXRFZ1RwY1NPd3lSa2cwUldJRE1EOG42MzhKRWtra1h0VngxK0tEVFN6MkVLYjhSLzV4K1E5NXp6WVZhSndmT0hmdW1Tcjg1UFQ5aUwweXMrejZSWlFtREw4bGFlWXJrd0tXbnJVWHR6R292VGd4WlRUR08yYVpnOWtuamRBdWZEV2pXbHM5MnZvWnRXbmExL3N5YkM5dC9nWkp5MGtxdWZLaUpDWkF1R29zWW4yeWlhZEMwV3NUakxac0s1RFFmSm9rdkxCZW4rbkxHaGZvVGVkclhseHZORFlNTzBYNmhYaXVicnNpeTgzRExsTHMzclFUYitCRjQ1bGRTVEt1OElpTGY3emZZQWdZNThWRFNGN2tUYzM5NFYyQWNnRDlWQjc4MVdzdFVlNHJPYzJYTStNTk55YiIsIm1hYyI6ImIwNjFkMWE1ZWFmMDA0NmUyMzQ4ZWU4NjhiNGNjNjg3ODIzN2MzZGI2M2Q0NGJjYjNiOTYyZjFkNWRjYjUxNzgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjhJMFZjaXNONHN4aDFtTFFjUlZ0MXc9PSIsInZhbHVlIjoiUzNuY1BYOFF1QnRIS3RzNlRScll4RGQxNmpSTTJkL3g4RlNHalFjYkhUSFVXY0d4d3lHeVFPS0F5WXhLeWNZMlJnR08vRTZ6OTdzVFlFakk3L2FGZ2RiMWwwR2kwbXUrMEgrSEdSS01VTC9ZSytpcGNpVXdwMHdPTXUzcjB6aVB0SWlUMVRBMitpTTFIV0dVRkZJZkM2MEtKVnQvMGc2UjFqckwvVzcyeDJsVUY3T0ZqQnZESG1QdlBkdXQ1UXl3VVRzdXNDQjVHc3FrUjR1ejNFNU50N2NsSzVKSUNmVUFVSkJrYkJpVi9DYk1NVktBSlNteVEwRkRrVkpTRFdPSjErSkhUeVE4YlBHbS95bUJ5dmpSNGFOcU9ybENWMENjSVJaYmI3c09nWldVbXVtcmk5eDRoZkkwaGtVVkk4UGpic2ZOWWYyZ2tMd3k1aERROEJxZkk5cm1UODBLdXMyWTVEeENwbGpxdEVIYmJXUWExUEV5SW5hUzhhR202bERIOFVyOXZ4UlQ1UW1rWHdPTXJ3dG5IbTgyUkxFL0E1WTVQejlxKzQ0K21zWkVMZzZZeWhpTFc1aFg1V0M0VUExRmZoT0RkRVl5MDZoVG1idUFWZlVMcUJpbUtjZGlZUVRuMTFmZkpjTGxTd1Z6cVZZZjNucHlGbWk0RExyM25GQUZqeXZBYkJ3d2RHdXpzVVorajdYT0NLb2poSGtkaDR2Vk8vT2EySURTSDVSSXNMUFowcmhNR25qVGE2OXNRSm5GaytNUzBUSVA4Ti85aDlwWVN0SmUwL1o3YWhoUUs3K2dzL1RvZGR2Uzg2MDlhVTRtVUpzcEZjM3gyUGM0OVQxaSIsIm1hYyI6ImE0MTRiNzMwMjIxMzVmMGRhMWNkMjAzYTBiMjk5MDA2YWIyZmJiMzUwOTFiZjA0YjBhZDc2MjM5MjNjZjhkNzYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+