В Калуге опять изменили расписание автобуса №72
Управление городского хозяйства сообщило, что обновленный график будет действовать с понедельника, 6 октября. Правки внесли после многочисленных просьб жителей.
ул. Минская, 43 (все рейсы с заездом в Аэропорт)
- 5:50 (до ФуяоСтеклоPус)
- 6:45 (до ФуяоСтеклоPус)
- 7:32 (до Аэропорта)
- 8:25 (до ФуяоСтеклоPус)
- 9:12 (до Аэропорта)
- 9:45 (до ФуяоСтеклоPус)
- 10:42 (до Аэропорта)
- 11:35 (до ФуяоСтеклоPус)
- 12:22 (до Аэропорта)
- 12:55 (до ФуяоСтеклоPус)
- 13:52 (до Аэропорта)
- 14:45 (до ФуяоСтеклоPус)
- 15:32 (до Аэропорта)
- 16:05 (до ФуяоСтеклоPус)
- 17:02 (до Аэропорта)
- 17:55 (до Аэропорта)
- 18:42 (до Аэропорта)
- 19:37 (до Аэропорта)
- 20:15 (до Аэропорта)
- 21:00 (до Аэропорта)
- 22:25 (до Аэропорта)
Д/С Карусель
- 5:50
- 6:50
- 7:37
- 8:30
- 9:17
- 9:50
- 10:47
- 11:40
- 12:27
- 13:00
- 13:57
- 14:50
- 15:37
- 16:10
- 17:07
- 18:00
- 18:47
- 19:42
- 20:20
- 21:05
- 22:30
Аэропорт, прибытие
- 6:46
- 7:50
- 8:47
- 9:40
- 10:27
- 11:00
- 11:57
- 12:50
- 13:37
- 14:10
- 15:07
- 16:00
- 16:47
- 17:20
- 18:17
- 19:05
- 19:50
- 20:47
- 21:25
- 22:00
- 23:20
ул. Автомобильная, прибытие
- 6:56
- 8:00
- 9:50
- 11:10
- 13:00
- 14:20
- 16:10
- 17:30
ФуяоСтеклоPус
- 7:03
- 8:15
- 10:05
- 11:25
- 13:15
- 14:35
- 16:25
- 17:45
ул. Автомобильная, отправление
- 7:08
- 8:25
- 10:15
- 11:35
- 13:25
- 14:45
- 16:35
- 17:55
Аэропорт (отправление в город)
- 6:22
- 7:15
- 8:02
- 8:35
- 9:32
- 10:25
- 11:12
- 11:45
- 12:42
- 13:35
- 14:22
- 14:55
- 15:52
- 16:45
- 17:32
- 18:05
- 18:27
- 19:05
- 19:50
- 20:47 (до ул. Маяковского)
- 21:25
