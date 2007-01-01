В Калуге закончился ремонт улицы Чижевского
В пятницу, 3 октября, прошла приемка дороги.
Ремонт там начался два года назад, хотя ямы на проезжей части в большом количестве появились намного раньше.
Сначала сетевые организации заменили коммуникации. А нынешним летом был уложен новый асфальт.
- Также высадили на улице Чижевского десять крупных кленов - их подрядчик приобрел за свой счет в качестве компенсации за повреждённые во время строительных работ деревья, - сообщил 3 октября глава калужской городской администрации Дмитрий Денисов.
