Авто и транспорт

В Калуге закончился ремонт улицы Чижевского

Дмитрий Ивьев
04.10, 07:56
0 62
В пятницу, 3 октября, прошла приемка дороги.

Ремонт там начался два года назад, хотя ямы на проезжей части в большом количестве появились намного раньше.

Сначала сетевые организации заменили коммуникации. А нынешним летом был уложен новый асфальт.

- Также высадили на улице Чижевского десять крупных кленов - их подрядчик приобрел за свой счет в качестве компенсации за повреждённые во время строительных работ деревья, - сообщил 3 октября глава калужской городской администрации Дмитрий Денисов.

