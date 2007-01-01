Суд лишил водительских прав жителя Калужской области по медицинским показаниям
В пятницу, 3 октября, межрайонная прокуратура Кирова добилась через суд отмены действия водительского удостоверения у местного жителя. Причиной стало состояние здоровья мужчины.
Кировчанин состоял на учёте у врача-психиатра. В такой ситуации садиться за руль нельзя.
Прокуратура подала заявление о лишении мужчины водительских прав. Суд полностью удовлетворил это требование.
Теперь житель Кирова не может управлять транспортными средствами.
