Суд лишил водительских прав жителя Калужской области по медицинским показаниям

В пятницу, 3 октября, межрайонная прокуратура Кирова добилась через суд отмены действия водительского удостоверения у местного жителя. Причиной стало состояние здоровья мужчины.

Кировчанин состоял на учёте у врача-психиатра. В такой ситуации садиться за руль нельзя.

Прокуратура подала заявление о лишении мужчины водительских прав. Суд полностью удовлетворил это требование.

Теперь житель Кирова не может управлять транспортными средствами.