Село в Калужской области останется без светофора

Населенный пункт Кудиново в Малоярославецком районе находится на федеральной трассе А130. И там есть пешеходный переход, который вызывает опасения у местных жителей.

- Светофор в Кудиново по требованию невозможно установить по нормативам, - заявил в пятницу, 3 октября, глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов.

При этом он поручил продолжить работу с Центром безопасности дорожного движения, чтобы установить рядом с переходом камеру контроля скорости.