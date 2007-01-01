Афиша Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Село в Калужской области останется без светофора
Авто и транспорт

Село в Калужской области останется без светофора

Дмитрий Ивьев
03.10, 14:31
0 339
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Населенный пункт Кудиново в Малоярославецком районе находится на федеральной трассе А130. И там есть пешеходный переход, который вызывает опасения у местных жителей.

- Светофор в Кудиново по требованию невозможно установить по нормативам, - заявил в пятницу, 3 октября, глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов.

При этом он поручил продолжить работу с Центром безопасности дорожного движения, чтобы установить рядом с переходом камеру контроля скорости.

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InY5aEhURGdqNVVRNlR6VWZhMUU2SUE9PSIsInZhbHVlIjoiMU5aSVVwSmhVOHF2RWd1VDNXSm1SNXZvM2kxVFduOEwyZWxoRjNWRDBVYWVBdWFIMW9kMHBZTE03V2lUVGkwQytTSjRNb1ZDbFVrdW4zNm1nWW9rSlRlQXpOYjVZbXFhNitNdktJV2tpVW1UY2VOR1FTT20wNVpVZXJJeUhTN1JuUmdsM1pvVXg2eS9vM2J0WENGaGhIK2NpRjdscmF3NC9MSERyQTViSVhEMW11TVlxNkpIaWlvOTJrMFl5ZnJhOTJQZnFEQjk2WkIwTURsUmVkQWZvRU1WNEJuaWlLWkVBV2Ntb2RHUFFHazg1b0lEdmwvcEIrSlNicmJaS200TDI2b0FhMk5GcmFUWVJVVTcrb1VDcS9US1p0OUVUU29mTG1DbE1MYnlMbWZQTHRteEpzS1dzcmhLMVg2emVrc1BlcDFLT0dnMXI1d1Z0QXk5dmFFOGg3Y3RmcVI1TTVaRXVnRkp1eUJqMFhINlFMM2U1Q2RCYWU1blRQeVlzcTVQRTNHQUp6ZlhLeFEwU0FGcjJlT1VHOXBibm5NN2ZNdnA1OVB2WWlNbEdNR3RzNTFnRzU5dlhkY3JPMEVzZ2l2cyIsIm1hYyI6Ijc0MjExODc2MWU5ZWJlZjFhMjMyMDVlNDliYmUzYjBlMTJjMzRhNjlhNjliMTc5ZDg0YWFlYjE5YzgzYmIyMjYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkkrYmM5RGVzMWNpUlA3ZDNmcWtPQnc9PSIsInZhbHVlIjoiam5ZRWJ6cDFmZmtzWG9MZGliYkUxdGZuRk8wajJMck8yR0s4QW1YU2JaVFFLN3gxOVpFdGVZcjNzb200VzFiaENrTGxXQmtHUHNkT3o0WVpSMytzck96bG9oeFdTU1J0Z1lvVjBvb0Q4bWhydy8wRHpHcGdmMmhHd204d3drRjlVT1lDY2ZRQ0hjY2cwaVNTNDRBWkJmVGpneldxMGlNb2hiWnhvSldwZEp2L2JWcGI5OWt0RWRrK0kwNm0zV1R1MUhmRUNCeDR3OGF2YzBLTndWdWlLTVRESXR3U0doK01HWXNta1UzbGV0ZUZINmdaUHh4YzRkUGZ3cnFldDJkRW44NEZFQjRXY1gxVXcyNXpaYlk1d0JmWDd6cUZRemtFb2UvdGE0VUV2Q2tWR3NiTEd3T25UZGsyVUgzcFVrUFBCUDd3Z2E3NVprVDhleVhqYnl1TDkyYkdQbHdhaUFGU2doRzI3L3FreW5jRkpSQjFmV1BpNWF0RmpZR0xabzY5dlc5L3FpdVJJNW85NEJ0MWJzK2pBY1pRcHArUkszYmN5S08vc01ZRFZxanlyMjZuaHE3TCs2MHFqajNkQlp1RFFVOTBqTWpvbTU3TW16VUlsRTNIbDA5eVdPYkl4aWsvdmxSYTh2NkxGbGVya3ljSDhWUTkrUXhxWFFreDBwZXM5ZkxzVHFpYXY5cERPRlUrKzk0ZmtxMFVkSHBzWEFaSEU5dXIrSEpKS2V1dnBNMW9RS2ZGNUsrQUt3WEhDdFhLbU0yQzJVcGNKQkJ5MXdpclRvanYvb0dycmYxZzJPaVN5UUJPMUM5OVpsWklTSFVWQjhjcHdSQkErUWp0akJWNiIsIm1hYyI6IjE5ZjhmMTIwNDE4YmEwMDJhOGY2MGJlZWU0N2ZjNWJjM2IyYzU4YzQ1NTYwNTBkNzAwNDA1NTY3MzBkZWNhMWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+