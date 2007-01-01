Афиша Обнинск
Главная Новости Авто и транспорт Калужанин пожаловался на отсутствие лежачих полицейских на улице Дорожной
Авто и транспорт

Калужанин пожаловался на отсутствие лежачих полицейских на улице Дорожной

Евгения Родионова
03.10, 12:46
В четверг, 2 октября, житель посёлка Северный обратился к властям с жалобой на отсутствие лежачих полицейских на улице Дорожная, 8.

— Это что, новые лежачие полицейские? - возмущается местный житель.

— Когда их уже сделают? Кто отвечает за это?

В ответ на обращение администрация города Калуги сообщила:

— Укладка асфальта запланирована до конца октября.

Люди ждут, когда вопрос с лежачими полицейскими решат.

