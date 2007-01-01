Калужанин пожаловался на отсутствие лежачих полицейских на улице Дорожной
В четверг, 2 октября, житель посёлка Северный обратился к властям с жалобой на отсутствие лежачих полицейских на улице Дорожная, 8.
— Это что, новые лежачие полицейские? - возмущается местный житель.
— Когда их уже сделают? Кто отвечает за это?
В ответ на обращение администрация города Калуги сообщила:
— Укладка асфальта запланирована до конца октября.
Люди ждут, когда вопрос с лежачими полицейскими решат.
