В деревне Шопино кусты мешают водителям видеть дорогу
В четверг, 2 октября, жительница Калуги обратилась к губернатору с просьбой убрать кусты на опасном перекрестке в деревне Шопино.
Калужанка утверждает, что разросшиеся кусты полностью закрывают обзор на дороге. Водители не видят встречный транспорт, а пешеходы вынуждены рисковать.
— Я ежедневно проезжаю этот участок, - пояснила женщина. — Приходится выезжать буквально «вслепую», что создает аварийную ситуацию.
По словам женщины, после обращения в Управление городского хозяйства города Калуги получила лишь отписку.
—Ситуация остается опасной. Водители и пешеходы каждый день вынуждены рисковать на этом перекрестке, - переживает калужанка.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь