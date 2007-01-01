Афиша Обнинск
+11...+12 °С
Авто и транспорт

В деревне Шопино кусты мешают водителям видеть дорогу

Евгения Родионова
03.10, 11:20
1 434
В четверг, 2 октября, жительница Калуги обратилась к губернатору с просьбой убрать кусты на опасном перекрестке в деревне Шопино.

Калужанка утверждает, что разросшиеся кусты полностью закрывают обзор на дороге. Водители не видят встречный транспорт, а пешеходы вынуждены рисковать.

— Я ежедневно проезжаю этот участок, - пояснила женщина. — Приходится выезжать буквально «вслепую», что создает аварийную ситуацию.

По словам женщины, после обращения в Управление городского хозяйства города Калуги получила лишь отписку.

—Ситуация остается опасной. Водители и пешеходы каждый день вынуждены рисковать на этом перекрестке, - переживает калужанка.

